Stellantis lancia il piano strategico da 60 miliardi | in arrivo 60 nuovi modelli e 50 restyling

Stellantis ha presentato oggi il suo nuovo piano strategico, con un investimento complessivo di 60 miliardi di euro. Durante l'Investor Day tenuto nella sede di Auburn Hills, il presidente del gruppo ha definito l'iniziativa come “ambiziosa ma realistica”. Nel corso dell’evento sono stati annunciati 60 nuovi modelli e 50 aggiornamenti di veicoli già esistenti. La presentazione si è concentrata sulle prospettive di sviluppo e sui progetti futuri dell’azienda nel settore automobilistico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Un piano “ambizioso ma realistico”, usando le parole del presidente di Stellantis, John Elkann, quello presentato oggi dal gruppo durante l'Investor Day nella sede statunitense di Auburn Hills. Investimenti da 60 miliardi, 60 nuovi prodotti, collaborazioni, revisione del portafoglio di marchi e 50 “importanti aggiornamenti di prodotto” sarebbero i pilastri di FastLane 2030, il progetto di sviluppo quinquennale messo in piedi per guidare il gruppo verso “una crescita redditizia a lungo termine”, riassume l’ad Antonio Filosa. Jeep, Ram, Peugeot e Fiat i brand da rinnovare. Stellantis prevede, in sintesi, di investire un totale di 60 miliardi entro il 2030, lanciando 60 nuovi modelli e aggiornando altri 50 prodotti già esistenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stellantis lancia il piano strategico da 60 miliardi: in arrivo 60 nuovi modelli e 50 restyling ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Maserati e Lancia salve Le parole di Filosa cambiano tutto Sullo stesso argomento Stellantis presenta FaSTLAne 2030, piano strategico da 60 miliardi di euroAMSTERDAM (PAESI BASSI) (ITALPRESS) – Stellantis presenta FaSTLAne 2030, il suo piano strategico quinquennale da 60 miliardi di euro per accelerare... Leggi anche: Stellantis: piano da 60 mld, quattro brand globali al centro Stellantis presenta il nuovo piano: 60 miliardi di investimenti e 60 nuovi modelli al 2030L ’ad Filosa svela le linee strategiche di FaSTLAne. Quattro i brand di punta global del costruttore: Peugeot, Fiat, Ram e Jeep. Un progetto per Maserati. repubblica.it La svolta di Stellantis, 60 nuovi modelli entro il 2030 e una rivoluzione per Lancia, DS e MaseratiStellantis guarda al futuro con il nuovo piano FaSTLAne 2030 che porterà all’arrivo sul mercato di oltre 60 nuovi modelli: sarà una rivoluzione ... virgilio.it