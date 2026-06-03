Stefano Cusin | In Sud Sudan vedevo cadaveri andando al campo Alle Comore in ritiro non si presentò nessuno

Stefano Cusin ha raccontato di aver visto cadaveri nel Sud Sudan mentre si recava al campo di allenamento. Ha anche riferito che alle Comore, durante un ritiro, nessun calciatore si presentò. Cusin ha condiviso le sue esperienze come allenatore in vari paesi africani e del Medio Oriente, tra cui Libia, Iran, Palestina, Sud Sudan e Isole Comore.

Stefano Cusin racconta Fanpage.it il suo percorso da allenatore giramondo, tra esperienze in Africa e Medio Oriente, dalla Libia all’Iran passando per Palestina, Sud Sudan e Isole Comore. Un viaggio che attraversa calcio, culture diverse e visioni profonde su gestione, tattica e meritocrazia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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