Dominic Thiem | Vedevo Sinner in palestra al mattino faceva esercizi noiosi Ma ora è impressionante
L'ex tennista numero tre del mondo, vincitore di uno Slam, ha commentato il percorso di un giovane talento italiano. Ricordando i primi incontri, ha menzionato di aver visto il collega in palestra al mattino mentre eseguiva esercizi considerati noiosi. Oggi, ha affermato, il miglioramento del giovane è evidente, definendolo impressionante. Le sue parole offrono uno sguardo sullo sviluppo di Sinner nel panorama tennistico internazionale.
L'ex numero 3 del mondo Dominic Thiem, vincitore degli US Open 2020, ha parlato di Jannik Sinner ricordandone i primi passi tra i professionisti. Un'occasione per parlare del dualismo con Alcaraz.🔗 Leggi su Fanpage.it
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