Dominic Thiem | Vedevo Sinner in palestra al mattino faceva esercizi noiosi Ma ora è impressionante

L'ex tennista numero tre del mondo, vincitore di uno Slam, ha commentato il percorso di un giovane talento italiano. Ricordando i primi incontri, ha menzionato di aver visto il collega in palestra al mattino mentre eseguiva esercizi considerati noiosi. Oggi, ha affermato, il miglioramento del giovane è evidente, definendolo impressionante. Le sue parole offrono uno sguardo sullo sviluppo di Sinner nel panorama tennistico internazionale.