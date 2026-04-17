Russell al veleno su Verstappen | Quando vinceva non si lamentava Ritiro? La F1 è più grande di lui

Durante un'intervista, il pilota di Formula 1 ha commentato le recenti dichiarazioni di Verstappen riguardo alle prossime modifiche al regolamento e al suo possibile ritiro. Russell ha sottolineato come in passato il campione non abbia mai espresso insoddisfazione durante i suoi periodi di successo, mentre ora si lamenta delle evoluzioni del campionato. La discussione ha anche toccato la possibilità che Verstappen possa abbandonare la categoria in futuro.