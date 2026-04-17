Russell al veleno su Verstappen | Quando vinceva non si lamentava Ritiro? La F1 è più grande di lui
Durante un'intervista, il pilota di Formula 1 ha commentato le recenti dichiarazioni di Verstappen riguardo alle prossime modifiche al regolamento e al suo possibile ritiro. Russell ha sottolineato come in passato il campione non abbia mai espresso insoddisfazione durante i suoi periodi di successo, mentre ora si lamenta delle evoluzioni del campionato. La discussione ha anche toccato la possibilità che Verstappen possa abbandonare la categoria in futuro.
George Russell punge Max Verstappen sulle critiche alla F1 2026 e sul possibile ritiro: "Quando vinceva non si lamentava. La Formula 1 è più grande di lui".🔗 Leggi su Fanpage.it
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