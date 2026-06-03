Stefania Orlando ha partecipato due volte al Grande Fratello Vip, un reality che le ha permesso di conoscere meglio sé stessa e di farsi apprezzare dal pubblico con i suoi pregi e difetti. Recentemente ha commentato il suo ruolo di opinionista, affermando che sarebbe stata perfetta in quella posizione perché…

Stefania Orlando ha partecipato per ben due volte al Grande Fratello Vip, un reality che le ha permesso di capire molte cose di sé e di farsi conoscere davvero dai telespettatori con i suoi pregi e i suoi difetti. Intervistata dal settimanale Mio ha fatto sapere che quell'esperienza le ha fatto moltissimo, soprattutto dal punto di vista umano. L'avventura vissuta nella casa più spiata dagli italiani l'ha fatta conoscere anche da un pubblico più giovani, infatti oggni è seguita da tantissimi ragazzi. Il percorso che ha vissuto al Grande Fratello Vip ha giovato anche al suo lavoro perché l'hanno vista in una veste meno istituzionale, dopo il reality infatti ha lavorato tanto anche su Real Time. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Stefania Orlando sul ruolo di opinionista al GF Vip: “Sarei stata perfetta perché…”

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Grande Fratello Vip, Stefania Orlando punta al ruolo di opinionista Sono pronta

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