Ascanio Pacelli critica il Grande Fratello Vip sul ruolo di opinionista svela | È svilente

Ascanio Pacelli, che ha lavorato come opinionista nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip condotta da Simona Ventura, ha espresso pubblicamente commenti critici sul reality show. In particolare, ha definito “svilente” il ruolo di opinionista all’interno del programma. La sua presenza in tv si è concentrata sulla partecipazione a questa trasmissione, senza altre apparizioni di rilievo recenti.

Ascanio Pacelli ha ricoperto il ruolo di opinionista durante l'ultima edizione del Grande Fratello, quella condotta da Simona Ventura su Canale 5. L'ex gieffino in un'intervista concessa al settimanale Mio ha fatto sapere che crede di essere riuscito a dire quello che pensava nei momenti in cui ha avuto la possibilità di dire la sua in studio. L'esperienza come opinionista al Grande Fratello gli è piaciuta, soprattutto quando riusciva a confrontarsi con i concorrenti, anche se il tempo non era molto. Poco spazio al Grande Fratello per gli opinionisti: le rivelazioni di Ascanio Pacelli sul reality, lui non guarda la... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Ascanio Pacelli critica il Grande Fratello Vip, sul ruolo di opinionista svela: “È svilente” Leggi anche: Selvaggia Lucarelli sbarca al Grande Fratello Vip nel ruolo di opinionista: “Ilary non sei più unica” Grande Fratello Vip "in onda a marzo 2026, Ilary Blasi pronta al ruolo di conduttrice, affiancata da Selvaggia Lucarelli come opinionista unica"Il Grande Fratello Vip potrebbe non essere cancellato, ci sarebbero i provini in corso per il cast. Temi più discussi: Ascanio Pacelli critica il GFVip esperienza da opinionista poco gratificante; Ascanio Pacelli svela il lato oscuro del GF | Degradante; Pacelli sull’edizione vip: preferisco i Nip ma vedrei volentieri Ilary Blasi; Antonella Elia rompe con Alessandra Mussolini e annuncia uno stop netto. Ascanio Pacelli critica il GFVip esperienza da opinionista poco gratificanteAscanio Pacelli critica il Grande Fratello Vip e il ruolo di opinionista Ascanio Pacelli, storico ex concorrente del Grande Fratello, ha raccontato al ... assodigitale.it GF Vip, Ascanio Pacelli spiazza con il suo giudizioAscanio Pacelli critica il Grande Fratello Vip e commenta il possibile ritorno di Ilary Blasi: parole dirette sul reality ... quilink.it Ascanio Pacelli, apprezzato opinionista della scorsa edizione “Nip” del reality di Canale 5, ci spiega perché la preferisce di gran lunga a "GF Vip". Leggete l'intervista completa al link e nelle stories https://www.rivistamio.com/ascanio-pacelli-gf-vip-a-me-non-pi - facebook.com facebook