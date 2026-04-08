Durante la settima puntata del Grande Fratello Vip, in onda martedì 7 aprile 2026, si è verificato un colpo di scena con l’uscita di una concorrente dalla Casa. La donna, proveniente da Ibiza, ha lasciato il programma senza annunciare motivazioni specifiche, suscitando curiosità tra il pubblico e gli altri concorrenti. L’evento ha portato a molte domande sul motivo della sua eliminazione e sul percorso che avrebbe potuto continuare all’interno della trasmissione.

È Ibiza a lasciare la Casa del Grande Fratello Vip nella settima puntata in onda martedì 7 aprile 2026: un’uscita che chiude (almeno per ora) il suo percorso nel reality e riporta al centro la domanda che rimbalza tra studio e pubblico: “Perché proprio lei”. La serata, come spesso accade, parte con un tono leggero ma scivola rapidamente verso momenti più intensi: tra ironia, lacrime e verdetti, il televoto è il vero spartiacque della puntata, con Ibiza, Marco e Nicolò inizialmente a rischio eliminazione. Una puntata tra pop e tensioni: il clima della Casa. Ad aprire la diretta è Ilary Blasi, che sceglie l’ironia per scaldare subito l’atmosfera e pungolare le opinioniste, definite “le mie ancelle”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Perché è stata cacciata”. Colpo di scena al GF Vip, concorrenti gelati

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