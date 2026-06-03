Stefania Orlando ripensa al GF Vip e svela | Sarei stata una perfetta opinionista

Stefania Orlando ha commentato il suo interesse nel tornare al Grande Fratello Vip, questa volta come opinionista. In passato, aveva espresso il desiderio di essere coinvolta nel ruolo, ma finora non ha avuto questa opportunità. Orlando ha affermato che avrebbe fatto una buona opinionista e ha ripetuto il suo desiderio di tornare nel programma in questa veste.

Stefania Orlando torna a parlare del GF Vip, cosa ha detto sul mancato ruolo di opinionista. In varie occasioni Stefania Orlando ha detto che le sarebbe piaciuto tornare al Grande Fratello Vip, non come concorrente ma nei panni di opinionista. Stefania Orlando a La Volta Buona (Screen Raiplay) Ad oggi il suo ‘appello’ non è mai stato accolto, lei in un’intervista rilasciata al settimanale Mio riferendosi alle esperienze vissute nella casa più spiata d’Italia ha detto: “È stata un’esperienza che mi ha dato tantissimo, soprattutto dal punto di vista umano”. L’ex gieffina ha aggiunto: “Mi ha fatto conoscere a un pubblico più giovane: oggi ci sono tantissimi ragazzi e tantissime ragazze che mi seguono. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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STEFANIA ORLANDO e MATILDE BRANDI sono ad un evento insieme

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