Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha avuto un momento di forte emozione, rivivendo il ricordo dell’ex compagno. La conduttrice si è lasciata andare alle lacrime mentre ripensava a Pietro Delle Piane, parlando dei grandi amori e del loro impatto emotivo. L’episodio ha suscitato reazioni tra i presenti, evidenziando il coinvolgimento personale della concorrente nel confronto con il passato.

Antonella Elia ha avuto un crollo emotivo al Grande Fratello Vip, ripensando all'ex compagno Pietro Delle Piane infatti non è riuscita a trattenere le lacrime. Alla gieffina è venuto in mente il suo rapporto con l'ex mentre ascoltava 'Amici mai', brano di Antonello Venditti. In confessionale si è lasciata andare ad uno sfogo, ha fatto sapere che le viene da piangere perché alcune canzoni le ricordano Pietro. La gieffina ha rivelato che quel brano le fa pensare al fatto che lei e Pietro Delle Piane non potrebbero mai essere amici. Il motivo? Perché a parer suo c'è stata troppa passione tra loro ed è per questo che non potrebbero avere un rapporto di amicizia.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Antonella Elia ripensa a Pietro e crolla al GF Vip: “I grandi amori ci fanno dannare”

Antonella Elia choc al GF Vip: scena virale fa discutere

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