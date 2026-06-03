Statue romane al gate | la sorpresa archeologica che accoglie i viaggiatori a Roma

All'ingresso dell'aeroporto, i visitatori trovano statue romane autentiche esposte lungo il percorso. Si tratta di frammenti originali dell'antica Roma, non ricostruzioni o riproduzioni. Le statue sono collocate in modo che i passeggeri possano osservarle durante il passaggio. La presenza di questi reperti archeologici rappresenta un intervento che integra l’ambiente aeroportuale con elementi storici dell’epoca romana. La collocazione delle statue è visibile lungo il percorso di accesso ai gate.

Arrivare in aeroporto e trovarsi davanti a un frammento autentico della Roma antica: non una ricostruzione, non una scenografia, ma vere statue romane esposte lungo il percorso dei viaggiatori. A Fiumicino, il viaggio comincia prima ancora dell’imbarco, tra arte, archeologia e stupore quotidiano. Una sorpresa che trasforma il passaggio verso il gate in una piccola passeggiata nella storia, ricordando a chi parte o arriva che Roma non è solo fuori dallo scalo. E ora, in qualche modo, entra anche dentro l’aeroporto. LEGGI ANCHE: Giugno da incorniciare per Villa Giulia: sarà esposto (per sempre) un capolavoro da 15 milioni di euro Vere statue romane all’Aeroporto di Fiumicino. 🔗 Leggi su Funweek.it

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