A Verona si svolge la 58ª edizione di Vinitaly, con un’esposizione che include un’installazione di 30 metri e statue di epoca romana dedicate al vino. Il Ministero dell’Agricoltura ha allestito un percorso che mette in evidenza l’identità vitivinicola del paese, intrecciando elementi visivi imponenti e riferimenti alla storia antica del territorio. La manifestazione si presenta come un’occasione per celebrare la tradizione e la cultura enologica nazionale.

A Verona, in occasione della 58ª edizione di Vinitaly, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha presentato un percorso espositivo che celebra l’identità vitivinicola nazionale attraverso un imponente concept visivo e un profondo legame con la storia antica. Lollobrigida ha sottolineato come il vino rappresenti un veicolo fondamentale per conoscere i territori, offrendo ai visitatori un modo per esperire la cultura, la tradizione e il benessere derivante dalla convivialità e dai profumi tipici del settore. Un simbolo monumentale tra storia e biodiversità. L’elemento che cattura immediatamente l’attenzione nello spazio dedicato al MASAF è una struttura scenografica senza precedenti: una bottiglia dalle dimensioni colossali, lunga trenta metri e alta dieci.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vinitaly: gigante da 30 metri e statue romane celebrano il vino

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Torna il Vinitaly. Da Verona si scommette sulla rinascita del nostro vinoDal 12 al 15 aprile torna la rassegna più importante al mondo: 4400 espositori per un settore dove la crisi morde.