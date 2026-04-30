Ogni anno, milioni di recensioni dei viaggiatori vengono raccolte e analizzate per stilare la classifica mondiale delle migliori esperienze turistiche. La lista più attesa non è pubblicata da agenzie di viaggio, ma nasce dalle opinioni di chi ha già visitato quei luoghi. Tra le molte recensioni, si distingue una posizione inaspettata in cima alla classifica, attirando l’attenzione di chi si occupa di turismo e di viaggi.

Nel turismo mondiale la classifica più osservata non arriva dalle agenzie, ma direttamente da chi viaggia. È la Travellers’ Choice Best of the Best di Tripadvisor, che ogni anno fotografa le esperienze più apprezzate al mondo sulla base di milioni di recensioni. E l’edizione più recente mette subito in chiaro una cosa: a sorpresa, al primo posto non c’è una crociera, né un’avventura esotica tra mare e natura, ma un tour a piedi nel cuore di una città europea. A dominare la classifica è infatti il tour nel centro di Porto, che si piazza in vetta con oltre 27mila recensioni e una valutazione perfetta. Un risultato che sorprende perché supera esperienze che, almeno sulla carta, sembrano più “spettacolari” e immersive: dalle grotte marine della Croazia ai paesaggi tropicali di Bali.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tripadvisor Best of the Best, la classifica mondiale delle esperienze dei viaggiatori: una sorpresa in vetta tra milioni di recensioni

Notizie correlate

Ecco la classifica mondiale delle aziende con la migliore reputazione. Lego in vetta e due italiane in top 10: Ferrari e BarillaLa reputazione aziendale si conferma uno degli indicatori più rilevanti per misurare la solidità dei grandi gruppi globali.

Bit 2026: Turismo italiano alla scoperta del patrimonio nascosto, tra esperienze e nuovi viaggiatori.Bit 2026: Il Viaggio Riscritto, le Persone al Centro della Scena La 46esima edizione della Borsa Internazionale del Turismo (Bit) di Milano, in corso...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Le migliori esperienze in Europa, attività uniche per cui vale la pena viaggiare: la classifica 2026; Le due migliori spiagge sarde nel mondo: la top 25 di TripAdvisor; Le migliori spiagge del mondo nel 2026: 3 sono italiane (e una è all’8° posto); Hotel di San Vito cita in giudizio TripAdvisor per contenuti lesivi.

Tripadvisor Announces 2026 Travelers' Choice Awards: Best of the Best Things to Do, Recognizing the World's Most Loved Travel Experiences and AttractionsFrom iconic NYC landmarks to hidden gem national parks, Tripadvisor's annual awards highlight top-rated experiences and attractions globally, featuring standout winners like Central Park Pedicab Tour ... northwestgeorgianews.com

Tripadvisor reveals world's best travel experiences and attractionsTripadvisor's 2026 Travelers' Choice Awards highlights top-rated global travel experiences, from the Empire State Building to a London pub tour. msn.com

Sardegna protagonista nel mondo: due spiagge tra le migliori del pianeta secondo TripAdvisor 2026 La Sardegna si conferma una delle destinazioni balneari più competitive a livello globale. A sancirlo è la classifica annuale “Travelers’ Choice Best of the - facebook.com facebook