Google sta introducendo un nuovo agente chiamato Gemini Spark, con dettagli ancora limitati. Si sa che si tratta di una novità legata alle capacità della sua intelligenza artificiale e che dovrebbe rappresentare un ulteriore sviluppo nel settore. Per ora, non sono stati divulgati molti dettagli sulla funzionalità o sul funzionamento di questa nuova tecnologia. L’azienda ha mantenuto riserbo su eventuali caratteristiche o applicazioni specifiche di Gemini Spark, lasciando in attesa ulteriori informazioni.

Sembra che Google stai arrivando con una nuova modalità che continua a integrare le capacità della sua intelligenza artificiale. Durante la conferenza Google IO 2026 sono emersi maggiori dettagli riguardo Gemini Spark, una versione evoluta di Gemini Agent. L’obiettivo, come è stato spiegato dall’azienda, è quello di trasformare Gemini in un assistente capace e, in un certo senso, autonomo. Cosa sarà in grado di fare Gemini Spark?. Gemini Spark, un po’ come le altre intelligenze artificiali, accresce le sue competenze con l’utilizzo. Infatti, più un utente lo utilizzerà, più sarà in grado di riconoscere le preferenze dell’utente e congiuntamente gli obiettivi da raggiungere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Google arriva con un nuovo agente: Gemini Spark. Cosa sappiamo per ora?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Google lanza 6 bombas NUEVAS en Gemini GRATIS: Esto puedes hacer ahora

Sullo stesso argomento

Google: arriva Gemini Spark, l’IA che automatizza i tuoi task? Domande chiave Come può l'IA gestire i tuoi acquisti senza chiederti il permesso? Quali dati personali potrà consultare Gemini Spark per agire...

Gemini enterprise: google rilascia app mobile e aggiunge google chat per google workspacegemini enterprise rappresenta l’evoluzione aziendale dell’ecosistema di google, offrendo una versione professionale di gemini con strumenti avanzati,...

Google spinge fuori lo schermo(TG:e10838).una - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Gemini Spark, nel codice spunta l’agente AI che può lavorare tra le app GoogleNel codice di Gemini sono emerse tracce di Spark, un possibile nuovo agente AI di Google pensato per svolgere attività più complesse tra app, dati e servizi. Non è ancora una funzione ufficiale, ma il ... msn.com

Chevrolet Spark LT 2016 (Nuova Generazione) - Problemi con l'aria condizionata reddit

Sembra che Google stia preparando un agente IA autonomo chiamato Gemini SparkScopriamo insieme i primi dettagli su Gemini Spark, una delle possibili principali novità del prossimo Google I/O ... tuttoandroid.net