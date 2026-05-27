La Croce bianca cerca nuovi volontari | le posizioni aperte e come candidarsi

La Croce Bianca di Cesano Maderno sta cercando volontari disposti a contribuire alle attività dell’associazione. Sono aperte diverse posizioni e si invita chi è interessato a candidarsi. La richiesta riguarda persone disponibili a dedicare tempo e impegno nel supporto alle iniziative dell’organizzazione. Per candidarsi, è possibile contattare direttamente la sede dell’associazione o consultare le modalità di adesione sui canali ufficiali.

La Croce bianca di Cesano Maderno cerca nuovi volontari che abbiano voglia di mettersi al servizio dell'associazione e di concorrere a una causa importantissima. L'appello è rivolto a studenti, pensionati o comunque persone che abbiano a disposizione qualche ora libera nelle ore diurne. Le. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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