Personale | 8 posizioni aperte in Comune a Lecco

Il Comune di Lecco ha avviato cinque procedure di assunzione, suddivise tra tre concorsi pubblici e due mobilità tra enti. Le selezioni sono rivolte a coprire otto posti di lavoro e le scadenze per la presentazione delle domande sono fissate tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. Le procedure riguardano varie posizioni, senza ulteriori dettagli sui profili richiesti o sui requisiti richiesti ai candidati.

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Il Comune di Lecco ha aperto tre procedure concorsuali e due procedure di mobilità fra enti finalizzate all'assunzione di nuovo personale, con scadenze previste tra fine maggio e inizio giugno.La prima selezioneLa prima selezione, in scadenza alle 15 di venerdì 5 giugno, è dedicata alla ricerca. 🔗 Leggi su Leccotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Offerte di lavoro, il Comune di Lecco assume: aperte sette posizioni professionaliIl Comune di Lecco continua ad assumere e offre interessanti opportunità di lavoro: è infatti in corso un piano di nuove assunzioni per rafforzare i... Da parte mia non c'è alcuna volontà di organizzare passerelle. Se le posizioni delle forze di opposizione oggi fossero diverse, le mie porte serebbero ancora aperte: sono in ogni caso aperte per chiunque abbia voglia di mettere da parte l'interesse di partito p x.com Decathlon cerca personale. Tante posizioni aperteAppassionati di sport e predisposti al contatto con il pubblico. Queste sono alcune delle caratteristiche che i responsabili delle risorse... Appassionati di sport e predisposti al contatto con il ... lanazione.it Lavoro: Decathlon ricerca personale, le posizioni aperteIl mercato del lavoro negli ultimi mesi sta crescendo molto, nonostante le persone in cerca di un posto di lavoro siano ancora molte le offerte di lavoro in diversi settori sono aumentate, segno che ... it.blastingnews.com