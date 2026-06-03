Stanze dell’Opera le lezioni alla Camu
Arezzo, 3 giugno 2026 – Le masterclass di “Le Stanze dell’Opera” continuano nella città, con allievi che si perfezionano sotto la guida di interpreti di fama internazionale. Le lezioni si svolgono presso la sede della Camera di Commercio e coinvolgono giovani talenti nel percorso di alta formazione lirica. Il progetto mira a trasformare la passione per la musica in competenze professionali attraverso incontri pratici e approfondimenti con artisti di spicco.
Arezzo, 3 giugno 2026 – Proseguono ad Arezzo le masterclass alla guida degli allievi de “Le Stanze dell’Opera”, il progetto formativo che trasforma la passione per la lirica in alta specializzazione professionale grazie al perfezionamento con i grandi interpreti mondiali. La terza edizione del percorso promosso da Fondazione Guido d’Arezzo, con la direzione artistica dal baritono di fama internazionale Mario Cassi, è in corso fino al 7 luglio presso CaMu – Casa della Musica di Arezzo, in Piazza Grande. Qui docenti di prestigio quali Katia Ricciarelli, Franciso Araiza, Veronica Cangemi, Marina Dardani, Alberto Gazale, Gaia Matteini si... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Le stanze dell'opera: al Circolo artistico le lezioni di Katia Ricciarelli e Francisco AraizaAl Circolo Artistico di Arezzo si tengono due incontri nell’ambito della terza edizione de “Le Stanze dell’Opera”, un percorso di alta formazione...
A lezione da Katia. Le stanze dell’OperaSi è conclusa recentemente ad Arezzo una masterclass dedicata al mondo dell’opera, ospitata nelle sale di un noto teatro cittadino.
Temi più discussi: Stanze dell’Opera, le lezioni alla Camu; Araiza a Le stanze dell’opera: I ragazzi hanno fame di imparare i segreti di questo lavoro meraviglioso; Il tenore Francisco Araiza sale in cattedra a Le Stanze dell'Opera; Maggiolata, musei aperti e concorsi di pittura in fortezza: gli eventi.
Alcuni momenti della masterclass con il tenore Francisco Araiza Scopri i prossimi appuntamenti de Le Stanze dell’Opera https://www.fondazioneguidodarezzo.com/offerta-formativa/offerta-formativa-2026/ Grazie a UNOAERRE, Caurum, SemAr srl, Comune facebook
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Patrick Wilson, che ha interpretato Raoul in Il fantasma dell'opera (2004), è andato a vedere 'Masquerade', una produzione immersiva de Il fantasma dell'opera reddit
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Le stanze dell’Opera: a lezione da Katia RicciarelliArezzo, 3 maggio 2026 – Conclusa con successo la masterclass che ha visto il ritorno ad Arezzo del grande baritono Lucio Gallo, alla guida degli allievi de Le Stanze dell’Opera, il progetto ... lanazione.it