A lezione da Katia Le stanze dell’Opera

Si è conclusa recentemente ad Arezzo una masterclass dedicata al mondo dell’opera, ospitata nelle sale di un noto teatro cittadino. L’evento ha visto la partecipazione di un famoso baritono, che ha guidato i partecipanti attraverso esercitazioni e approfondimenti sul repertorio operistico. Durante le sessioni, gli studenti hanno potuto lavorare sulle tecniche vocali e ricevere feedback diretto da parte dell’artista. La masterclass ha attirato un pubblico di appassionati e professionisti del settore.

Si è conclusa con successo la masterclass che ha visto il ritorno ad Arezzo del grande baritono Lucio Gallo, alla guida degli allievi de “Le Stanze dell’Opera”, il progetto formativo che trasforma la passione per la lirica in alta specializzazione professionale grazie al perfezionamento con i grandi interpreti mondiali. La terza edizione del percorso promosso da Fondazione Guido d’Arezzo, con la direzione artistica dal baritono di fama internazionale Mario Cassi, è in corso fino al 7 luglio presso CaMu – Casa della Musica di Arezzo, nella centrale Piazza Grande. Qui docenti di prestigio quali Katia Ricciarelli, Franciso Araiza, Veronica...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A lezione da Katia. Le stanze dell’Opera Notizie correlate Le stanze dell'opera: al Circolo artistico le lezioni di Katia Ricciarelli e Francisco AraizaNell’ambito della terza edizione de “Le Stanze dell’Opera”, prestigioso percorso di alta formazione promosso dalla Fondazione Guido d’Arezzo, il... Le Stanze dell’Arte 2026 a SalernoDal 20 febbraio all’8 marzo la quinta edizione della rassegna di arte contemporanea trasforma Palazzo Fruscione in un percorso immersivo tra pittura,... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: A lezione da Katia. Le stanze dell’Opera; Le stanze dell'opera: al Circolo artistico le lezioni di Katia Ricciarelli e Francisco Araiza; Comedy Match 2026, Katia Follesa regina degli sketch improvvisati: le novità della nuova stagione e i comici nel cast (ci sarà anche Pisani); Biologia e cucina, scienze esatte. E io le sposo nella pasticceria. A lezione da Katia. Le stanze dell’OperaSi è conclusa con successo la masterclass che ha visto il ritorno ad Arezzo del grande baritono Lucio Gallo, alla guida degli allievi de Le Stanze dell’Opera, il progetto formativo che trasforma la ... lanazione.it Il toccante ricordo della sorella Katia: «Da piccola mi prendevi all'asilo e mi facevi camminare sui muretti» - facebook.com facebook May 1st 'May' Katia Chausheva x.com