Stallo Milan | Ibra vola in America per i Mondiali

Zlatan Ibrahimovic è in America per seguire i Mondiali di calcio, dove collabora con Fox Sports come commentatore. La sua presenza all’estero ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, dopo aver lasciato il ruolo di Senior Advisor per la proprietà RedBird Capital Partners. Ibrahimovic non è più nel giro del Milan, ma ha scelto di seguire il torneo in modo indipendente, senza coinvolgimento diretto con il club.

Sta facendo discutere in questi ultimi giorni la scelta di Zlatan Ibrahimovic, il Senior Advisor della proprietà RedBird Capital Partners di seguire i Mondiali di calcio direttamente dall’America, con una collaborazione giornalistica e televisiva con Fox Sports. Lo svedese si allontanerà dal Milan per poco più di un mese, circa quaranta giorni, una scelta che ha fatto discutere e riflettere sopratutto i tifosi dei diavoli. Tanto che, sono stati avvistati degli striscioni contro Zlatan Ibrahimovic. Non solo i Mondiali ma anche la boxe. Ibrahimovic ha annunciato nelle scorse settimane che combatterà contro Tyson Fury in un incontro di boxe, incontro fissato per l’ 1 agosto. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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THIAGO SILVA FALA QUE IBRA HUMILHOU O GATTUSO

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