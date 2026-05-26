La proprietà del Milan ha iniziato ieri una riorganizzazione interna e sta cercando un nuovo allenatore. Ibrahimovic ha espresso interesse per Xavi come possibile guida tecnica della squadra. La società sta valutando diverse opzioni e ha avviato incontri per definire la scelta. Non sono stati resi noti dettagli sui tempi o sui nomi ufficiali coinvolti nel processo di selezione.

La proprietà del Milan, guidata da Gerry Cardinale, ha avviato ieri una drastica epurazione interna licenziando contemporaneamente l’amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e l’allenatore Massimiliano Allegri, in seguito a un finale di stagione giudicato fallimentare. La notizia trova ampio risalto sulla prima pagina del Corriere dello Sport, che svela come Zlatan Ibrahimovic, investito di un ruolo centrale nel nuovo organigramma del club rossonero, stia spingendo con decisione per portare a Milano l’ex allenatore del Barcellona Xavi. Tra i profili valutati dalla dirigenza per la successione in panchina resta comunque vivo anche il nome di Andoni Iraola. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, cercasi allenatore: Ibra vuole Xavi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

When Players Were Asked About Zlatan Ibrahimovic...

Notizie e thread social correlati

Xavi è pronto a diventare allenatore del ChelseaSecondo quanto riportato, l’ex allenatore di una squadra di calcio spagnola sarebbe disponibile a ricoprire il ruolo di allenatore del club londinese.

Moretto: “Tare più fuori che dentro. Frizioni tra Ibra e Allegri”. E il futuro dell’allenatore …Nel mondo del calcio si fanno sempre più insistenti le voci su tensioni tra alcuni dei protagonisti principali della squadra, con scontri tra...

Temi più discussi: Milan, dal ruolo di Ibra al tecnico: le 6 domande post ribaltone di Cardinale; Piazza pulita al Milan, esonerato Massimiliano Allegri; Milan, inizia l'era Cardinale: i retroscena dietro la scelta di azzerare tutto; Milan, e adesso chi arriva? Italiano, Xavi, Iraola oppure... ma dipende da chi decide.

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport: ? Il Milan cerca un allenatore alla Fabregas ? No a Conte ? Allegri, Tare e Furlani via ? Galliani no ? Leao sul mercato ? Cardinale prende in mano il Milan con Ibra x.com

[Vitiello] Secondo il Corriere dello Sport: ? Il Milan cerca un allenatore in stile Fabrega ? No a Conte ? Allegri, Tare e Furlani fuori ? No a Galliani ? Leao sul mercato ? Cardinale assume il controllo del Milan insieme a Ibra. reddit

Milan, per Allegri è davvero finita: il veto di Ibrahimovic su Conte, tre i candidati per CardinaleUfficiale l’esonero dell’allenatore e la separazione da Furlani, Tare e Moncada: la proprietà si affida allo svedese, che avrà un ruolo centrale nella scelta del nuovo tecnico ... sport.virgilio.it

Conte, anzi no. Il Milan cerca un allenatore alla Fabregas. Le linee guida di Cardinale: Furlani e Allegri via. Su Leao...Sembrava essere Antonio Conte il nome giusto per la panchina del Milan. Invece no. Dalla proprietà rossonera, scrive il Corriere dello Sport, arrivano le linee guida su come dovrà essere il nuovo cors ... milannews.it