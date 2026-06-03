Un uomo di 30 anni è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di stalking digitale contro un’avvocata. Secondo le indagini, ha inviato minacce tramite email e messaggi sui social, danneggiando la reputazione professionale della vittima. Sono stati sequestrati dispositivi elettronici che potrebbero aver contenuto ulteriori prove delle molestie. Le autorità hanno avviato accertamenti su eventuali altri episodi di molestie digitali commessi dall’indagato.

Come ha fatto l'uomo a colpire la reputazione professionale della vittima?. Quali strumenti digitali ha utilizzato l'indagato per le sue minacce?. Perché le segnalazioni alle autorità non hanno fermato la persecuzione?. Cosa ha scoperto la polizia cibernetica durante il sequestro dei dispositivi?.? In Breve Attività persecutoria iniziata nel gennaio 2026 tramite messaggi e email minatorie.. Inviate PEC diffamatorie all'Ordine degli avvocati, alla polizia e agli organi giudiziari.. Polizia cibernetica sequestra tutti i dispositivi informatici dell'indagato di 30 anni.. Vittima di 37 anni costretta a modificare radicalmente le abitudini quotidiane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stalking digitale: 30enne ai domiciliari per molestie a un’avvocata

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