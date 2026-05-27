Salento molestie su un minore | ai domiciliari un sacerdote

Un sacerdote è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico con l’accusa di aver molestato un minore. La decisione è stata presa dalla procura dopo le indagini condotte sulla vicenda. La misura restrittiva è stata applicata in attesa di eventuali sviluppi giudiziari. La notizia riguarda un caso di presunte molestie su un minore nel Salento.

Molestie sessuali su un minore. Scatta l’arresto per un sacerdote. È questa l’accusa con cui la pm Erika Masetti ha disposto i domiciliari con braccialetto elettronico per un prete della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca. Il religioso 69enne, in servizio in territorio di Ugento, è finito sotto indagine della polizia dopo la denuncia della famiglia della presunta vittima. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, coordinate dalla Procura, il sacerdote avrebbe rivolto delle attenzioni sessuali all’indirizzo di un minore con alcuni problemi. Una vicenda, ancora in fase d’investigazione, su cui però è intervenuta nei giorni scorsi la decisione della Pm Masetti che disposto i domiciliari per 69enne. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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