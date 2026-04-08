Sicilia 8,8 milioni per spiagge eco-top | bagnini e servizi blu

Il governo siciliano ha stanziato 8,8 milioni di euro per il progetto di riqualificazione delle spiagge lungo le coste dell’isola. L’intervento, coordinato dall’assessore all’Ambiente, si concentra sulla manutenzione e sui servizi nelle aree libere, con l’obiettivo di migliorare il decoro e la qualità delle spiagge prima dell’arrivo della stagione estiva. La somma sarà destinata a interventi specifici di cura e di potenziamento delle strutture.

Il governo guidato da Schifani investe 8,8 milioni di euro per riqualificare le coste siciliane. L’iniziativa, coordinata dall’assessore all’Ambiente Giusi Savarino, mira a potenziare la pulizia e i servizi delle spiagge libere prima dell’estate. L’operazione si articola su due fronti principali gestiti dal dipartimento regionale dell’Ambiente. Il primo intervento finanzia la rimozione dei rifiuti abbandonati nei territori comunali e nelle zone protette del demanio marittimo, con un impegno economico di un milione di euro. Parallelamente, l’amministrazione ha stanziato 5 milioni di euro per migliorare le infrastrutture degli arenili pubblici. Questo fondo permetterà ai comuni di implementare percorsi ecosostenibili, docce, servizi igienici e aree dedicate al benessere fisico o al gioco dei bambini. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia, 8,8 milioni per spiagge eco-top: bagnini e servizi blu Spiagge al collasso: torna la deroga per bagnini minorenni entroBagnini Minorenni: La Deroga che Divide le Spiagge Italiane tra Emergenza e Sicurezza La possibilità di impiegare nuovamente assistenti bagnanti... Spiagge siciliane, dalla Regione 8,8 milioni per pulizia e servizi: due nuovi avvisi per Comuni ed enti gestoriSpiagge libere più pulite e meglio attrezzate in vista della prossima stagione estiva. Temi più discussi: 8,3 milioni in Sicilia per l’alta formazione universitaria, Schifani Invogliamo i giovani; Città Metropolitane, finanziati otto interventi per 50 milioni con fondi Fsc; Sicilia, 8,3 milioni per la ricerca: nuovi contratti biennali per frenare la fuga dei cervelli; Sicilia, 200 milioni a sostegno di lavoro stabile e innovazione. Sicilia, 8,3 milioni per la ricerca: nuovi contratti biennali per frenare la fuga dei cervelliLa Regione Siciliana scommette sull'alta formazione e sul talento dei giovani ricercatori. Con lo stanziamento di oltre 8,3 milioni di euro a valere sul fondo Fse+ 2021-2027, l’Assessorato regionale d ... catania.liveuniversity.it Università, dalla Regione 8,3 milioni per l’alta formazione: incentivi ai giovani ricercatoriSICILIA - La Regione Siciliana investe sull’alta formazione e sul futuro dei giovani talenti. Sono stati stanziati oltre 8,3 milioni di euro, a valere sul ... newsicilia.it CENTURIPE SI TINGE DI ROSSO: TORNA LA SAGRA DELL’ARANCIA IGP Dal 24 al 26 aprile 2026, il borgo di Centuripe si prepara ad accogliere la XII edizione della Sagra dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP, uno degli appuntamenti più attesi della primaver - facebook.com facebook