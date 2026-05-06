Gli operatori delle spiagge della regione segnalano una situazione critica riguardo alla pulizia degli arenili e ai servizi offerti ai bagnanti. Secondo le loro osservazioni, i servizi forniti sono al minimo e non soddisfano le esigenze della stagione estiva. La questione della sicurezza e dell’igiene delle spiagge viene considerata fondamentale, e si chiede di pianificare interventi mirati per migliorare le condizioni.

Pulizia degli arenili, servizi essenziali e sicurezza: è su questi fronti che si gioca, secondo i balneari jonici, la vera partita della stagione estiva. Il presidente provinciale del Sib (Sindacato italiani balneari) Vincenzo Leo traccia un quadro critico dello stato delle spiagge, soprattutto per quanto riguarda quelle libere, che già nell’ultimo week-end sono state prese d’assalto. «Si parla tanto di turismo, ma bisogna capire con quali servizi si accolgono i visitatori», osserva. Il nodo principale è quello della gestione pubblica: la competenza è dei Comuni, ma senza risorse adeguate diventa difficile garantire standard minimi. Dalla pulizia degli arenili fino alla manutenzione ordinaria, le attività richiedono investimenti continui che, secondo Leo, spesso non vengono sostenuti in modo sufficiente.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Spiagge sporche e non solo, l?Sos degli operatori: «I servizi al minimo, serve programmare»

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