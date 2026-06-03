In uno stabile abbandonato occupato da stranieri a Roma, si è verificato uno stupro di gruppo su una ragazza. L'edificio, da tempo in stato di degrado, è stato trasformato in un luogo di violenza e sfruttamento. Testimoni riferiscono di altri episodi simili avvenuti in zone lasciate senza vigilanza. La polizia ha avviato indagini per ricostruire quanto accaduto e identificare i responsabili.

Roma, 3 giu – Ciò che è successo a Roma in uno stabile occupato da africani non è un caso isolato ma l’ennesimo stupro di gruppo perpetrato da stranieri in aree abbandonate al degrado da uno Stato che ne ha perso il controllo. Il 19 maggio, dopo aver cenato in un ristorante a Roma, una turista colombiana di 32 anni è stata avvicinata da uno sconosciuto. Per poi venire sequestrata e portata in uno stabile occupato abusivamente da africani in zona Tor Cervara. Per tre giorni, è stata stuprata a turno da un gruppo di immigrati, drogata con sostanze per annullarne la volontà e minacciata di morte. Anche con una pistola puntata alla testa. “Hai visto troppa gente, morirai qui”, le dicevano. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Stabili abbandonati trasformati dagli stranieri in mattatoi per ragazze

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SUCCEDE L'IMPENSABILE A QUESTA VILLA STORICA ABBANDONATA AL PROPRIO DESTINO

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