Troupe della Rai aggredita mentre riprendeva stabili occupati dagli anarchici a Roma

Operatori del TGR Lazio aggrediti mentre riprendevano stabili occupati dagli anarchici al Quadraro. L'azienda: "Uno è ferito, danneggiata l'attrezzatura". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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