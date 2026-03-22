Un troupe Rai stava girando un servizio al Quadraro, quartiere di Roma recentemente interessato da occupazioni riconducibili ad ambienti anarchici, quando un operatore del TGR è stato aggredito e ferito A Roma si riaccende il dibattito sulla sicurezza dei giornalisti dopo lagrave aggressione subita da una troupe del TGR Lazio nel quartiere Quadraro.L’episodio, avvenuto durante un servizio su alcuni stabili occupati, ha provocato il ferimento di un operatore e il danneggiamento delle attrezzature. Secondo quanto riferito dalla Rai in una nota ufficiale, la troupe stava realizzando riprese in un’area interessata da occupazioni riconducibili ad ambienti anarchici. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Roma, aggredita troupe Rai che riprendeva stabili occupati dagli anarchici: un giornalista ferito al Quadraro

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