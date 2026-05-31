In gara 7 dei playoff, il francese Wembanyama ha conquistato il titolo di MVP, contribuendo alla vittoria della sua squadra. La partita si è conclusa con il crollo dei Thunder, eliminati dopo essere stati avanti nel punteggio. Wembanyama ha gestito con attenzione i falli decisivi, evitando di essere espulso. Gli Spurs sono riusciti a limitare le azioni di Shai Gilgeous-Alexander, rendendo difficile il suo impatto in campo.

? Punti chiave Come ha fatto Wembanyama a gestire i falli decisivi?. Chi ha permesso agli Spurs di neutralizzare Shai Gilgeous-Alexander?. Perché il crollo di Chet Holmgren ha distrutto i Thunder?. Quale giocatore di San Antonio ha spento le speranze di OKC?.? In Breve Julian Champagnie segna 20 punti con 6 triple su 10 tentativi.. De'Aaron Fox contribuisce con 15 punti e 5 assist decisivi.. Shai Gilgeous-Alexander chiude con 35 punti e 9 assist nonostante la sconfitta.. Chet Holmgren resta impalpabile con soli 4 punti e 4 rimbalzi.. San Antonio torna alle Finals: Wembanyama trascina gli Spurs dopo il KO dei Thunder. Victor Wembanyama guida i San Antonio Spurs alla vittoria per 111-103 contro gli Oklahoma City Thunder in gara 7, conquistando il pass per le NBA Finals. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Wembanyama MVP e San Antonio alle Finals: i Thunder crollano in gara 7

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Wemby talks using SGA's MVP as motivation and Game 7 win vs OKC with NBC crew

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I San Antonio Spurs si portano in vantaggio nella serie con un 2-1 grazie a una vittoria per 115-108 sui Minnesota Timberwolves. Victor Wembanyama diventa il quarto giocatore, e il primo dal 2001 dopo Shaquille O'Neal, a registrare più di 35 PTS, 15+ REB e reddit

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