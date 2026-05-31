NBA 2026 San Antonio firma l’impresa in gara-7 OKC battuta gli Spurs tornano alle Finals

Notizia in breve

I San Antonio Spurs hanno vinto la gara-7 contro Oklahoma City, qualificandosi per le Finals NBA del 2026. La partita si è conclusa con la vittoria degli Spurs, che tornano a disputare la finale dopo dodici anni. La vittoria è arrivata in un match deciso negli ultimi minuti, con i Spurs che hanno superato gli avversari nel punteggio finale. La squadra si è guadagnata così il passaggio alla fase conclusiva della stagione NBA.