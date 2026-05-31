NBA 2026 San Antonio firma l’impresa in gara-7 OKC battuta gli Spurs tornano alle Finals

Da oasport.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I San Antonio Spurs hanno vinto la gara-7 contro Oklahoma City, qualificandosi per le Finals NBA del 2026. La partita si è conclusa con la vittoria degli Spurs, che tornano a disputare la finale dopo dodici anni. La vittoria è arrivata in un match deciso negli ultimi minuti, con i Spurs che hanno superato gli avversari nel punteggio finale. La squadra si è guadagnata così il passaggio alla fase conclusiva della stagione NBA.

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Dodici anni dopo i San Antonio Spurs tornano a giocare le Finals NBA. Nella gara-7 della finale della Western Conference straordinaria impresa degli Spurs, che battono, sul loro campo, i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder per 111-103 e si giocheranno la conquista dell’Anello contro New York. Curiosità vuole che proprio l’ultima finale giocata dai Knicks nel lontano 1999 era stata proprio contro gli Spurs, che vinsero la serie per 4-1, conquistando anche il primo titolo della loro storia. Torniamo ai giorni nostri e ad una gara-7 fenomenale da parte di San Antonio, che piazza tutto il quintetto in doppia cifra. Victor Wembanyama è il miglior marcatore con 22 punti, ma è fondamentale in ogni possesso difensivo, vincendo anche il premio di MVP della finale di Conference. 🔗 Leggi su Oasport.it

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