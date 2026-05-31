NBA 2026 San Antonio firma l’impresa in gara-7 OKC battuta gli Spurs tornano alle Finals
I San Antonio Spurs hanno vinto la gara-7 contro Oklahoma City, qualificandosi per le Finals NBA del 2026. La partita si è conclusa con la vittoria degli Spurs, che tornano a disputare la finale dopo dodici anni. La vittoria è arrivata in un match deciso negli ultimi minuti, con i Spurs che hanno superato gli avversari nel punteggio finale. La squadra si è guadagnata così il passaggio alla fase conclusiva della stagione NBA.
Dodici anni dopo i San Antonio Spurs tornano a giocare le Finals NBA. Nella gara-7 della finale della Western Conference straordinaria impresa degli Spurs, che battono, sul loro campo, i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder per 111-103 e si giocheranno la conquista dell’Anello contro New York. Curiosità vuole che proprio l’ultima finale giocata dai Knicks nel lontano 1999 era stata proprio contro gli Spurs, che vinsero la serie per 4-1, conquistando anche il primo titolo della loro storia. Torniamo ai giorni nostri e ad una gara-7 fenomenale da parte di San Antonio, che piazza tutto il quintetto in doppia cifra. Victor Wembanyama è il miglior marcatore con 22 punti, ma è fondamentale in ogni possesso difensivo, vincendo anche il premio di MVP della finale di Conference. 🔗 Leggi su Oasport.it
How San Antonio Spurs Beating OKC Thunder in Game 7 Thriller Could Benefit Golden State Warriors
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La prima foto è del 1997. La seconda è del 2026. Nella prima c’è Gregg Popovich, storico allenatore dei San Antonio Spurs, che parla con Tim Duncan, allora giovane promessa appena arrivata nella NBA. Nella seconda, quasi trent’anni dopo, la scena sembr facebook
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