Spring Attitude festeggia i quindici anni e ha scelto di trasformare La Nuvola in una città possibile. Il festival, che si svolge in questa sede, si distingue per aver superato la semplice dimensione musicale, diventando un evento che coinvolge anche aspetti culturali e sociali. La manifestazione si svolge in un’area concepita come un ambiente urbano temporaneo, che ospita musica, arte e incontri pubblici. La Nuvola si presenta così come uno spazio per esperienze diverse e partecipate.

Ogni festival, quando trova la sua forma, finisce per raccontare qualcosa di più della musica che porta sul palco. Spring Attitude lo fa da quindici anni, cambiando spazi, attraversando Roma, inseguendo le mutazioni della scena contemporanea senza trasformarle in posa. L’edizione 2026, chiusa alla Nuvola dell’EUR con ventimila presenze in due giorni e un doppio sold out, ha avuto il tono delle cose arrivate a maturità senza perdere irrequietezza: un compleanno importante, ma non celebrativo; un bilancio, ma ancora in movimento; una festa, certo, ma anche un modo per ricordare che la città può essere abitata diversamente quando la musica smette di fare da sottofondo e diventa presenza collettiva. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Spring Attitude celebra i suoi quindici anni trasformando La Nuvola in una città possibile

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