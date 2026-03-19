A Roma si avvicina Spring Attitude 2026, il festival musicale che si terrà a maggio. Tony Pitony ha recentemente annunciato l’evento, contribuendo ad alimentare l’anticipazione tra gli appassionati. Tra gli appuntamenti più consolidati della primavera romana, questa manifestazione si distingue per la sua presenza costante nel panorama musicale cittadino. La data e il programma ufficiale sono ancora da definire.

Tra gli appuntamenti che negli ultimi anni hanno saputo ritagliarsi un’identità precisa nella primavera musicale romana, Spring Attitude è uno di quelli che continuano a distinguersi con più chiarezza. L’edizione 2026, la quindicesima, è in programma venerdì 29 e sabato 30 maggio a La Nuvola, all’EUR, confermando per il secondo anno consecutivo una venue che sembra ormai parte integrante del racconto del festival. Due giornate costruite tra musica contemporanea, elettronica, indie e alt-pop, con una line up che prova ancora una volta a tenere insieme nomi riconoscibili, nuove traiettorie e una forte coerenza di visione. Quando si parla di Spring Attitude 2026, però, non ci si ferma solo a date, location e biglietti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Spring Attitude 2026 a Roma: Tony Pitony accende l’attesa per il festival di maggio

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