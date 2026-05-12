È stata annunciata la lineup di Spring Attitude

La quindicesima edizione di Spring Attitude si terrà il 29 e 30 maggio a Roma, presso La Nuvola all’EUR. La location è ormai consolidata come sede storica del festival, che quest’anno torna in questa stessa struttura. La manifestazione coinvolge artisti e pubblico, concentrandosi sui generi musicali legati alla dancehall e al reggae. La lineup ufficiale è stata recentemente annunciata, confermando la presenza di vari performer.

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Il 29 e 30 maggio Spring Attitude torna a Roma per la quindicesima edizione. La sede è ancora una volta La Nuvola, all’EUR, un luogo che negli ultimi anni è diventato parte dell’identità del festival. La storia di Spring Attitude coincide con un percorso all’interno della città: prima Cinecittà, poi il MAXXI, oggi il centro congressi progettato per eventi internazionali. Ogni fase del festival ha raccontato un modo diverso di abitare Roma attraverso la musica. Nato come rassegna attenta ai linguaggi elettronici, negli anni Spring Attitude ha lavorato sulla convivenza tra live e club culture, tra scrittura contemporanea e dancefloor, tra pubblico da concerto e pubblico da dj-set.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - È stata annunciata la lineup di Spring Attitude ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Spring Attitude 2026 a Roma: Tony Pitony accende l’attesa per il festival di maggioTra gli appuntamenti che negli ultimi anni hanno saputo ritagliarsi un’identità precisa nella primavera musicale romana, Spring Attitude è uno di... Annunciata al lineup del concerto del Primo Maggio a UdineSaranno i Tre Allegri Ragazzi Morti, tra i principali riferimenti della scena rock alternativa italiana, gli ospiti più attesi di Primo Maggio Udine,... Argomenti più discussi: Movimento musicale | È stata annunciata la lineup di Spring Attitude; Spring Attitude: annunciata la line-up completa dell’edizione 2026 di uno dei principali festival di musica contemporanea; SPRING ATTITUDE FESTIVAL: la lineup completa della XV edizione tra live e club culture alla Nuvola. SPRING ATTITUDE FESTIVAL 2026 annuncia la LINEUP completa il 29 e 30 maggio a La Nuvola, RomaAnnunciata la lineup completa della XV edizione di Spring Attitude Festival, in programma il 29 e 30 maggio 2026 negli spazi de La Nuvola, all’EUR di ... rockon.it