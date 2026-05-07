Spread Btp-Bund in calo a 74 punti base rendimenti dei titoli italiani al 3,71%

Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi è sceso a 74 punti base, rispetto ai livelli di inizio settimana. I rendimenti dei Btp italiani si attestano al 3,71 per cento. La diminuzione dello spread si è verificata all'apertura del 7 maggio, con un calo di 10 punti rispetto ai valori registrati all'inizio della settimana.

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è nuovamente calato in apertura del 7 maggio, portandosi 10 punti sotto i livelli di inizio settimana. Il differenziale ha raggiunto i 74 punti base nei primi minuti dopo l’apertura dei mercati, facendo segnare il punto più basso da metà aprile. Crollano anche i rendimenti, che passano a 3,71% a una settimana dalle prime aste di maggio. La reazione positiva dei mercati obbligazionari si è diffusa non solo in Italia ma anche nel resto d’Europa, ed è dovuta ai progressi dei colloqui di pace tra Iran e Stati Uniti. Nella giornata di oggi, Teheran dovrebbe rispondere alla proposta di Trump per porre fine al conflitto.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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