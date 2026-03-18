Spread Btp-Bund in calo a 74 punti rendimenti a 3,63% per i titoli italiani

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è diminuito a 74 punti base, segnando il terzo giorno consecutivo di calo. I rendimenti dei titoli di Stato italiani si attestano al 3,63%. L'apertura dei mercati il 18 marzo mostra questa tendenza, con i numeri che riflettono una diminuzione rispetto ai giorni precedenti.

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è sceso per il terzo giorno di fila in apertura del 18 marzo. Il differenziale ha raggiunto 74 punti base rispetto ai 78 del giorno precedente, grazie a una riduzione del rendimento dei titoli di Stato benchmark a 10 anni italiani molto accentuata, di quasi un decimo di punto percentuale in una giornata. Prosegue il rientro dello spread italiano ai livelli precedenti al picco causato dalla guerra in Iran. Un recupero sia sui titoli tedeschi, sia su quelli spagnoli e francesi, i cui rendimenti stanno calando ma non al ritmo che i Btp stanno imponendo in questa fase. Spread Btp-Bund a 74 punti, continua il recupero dopo il picco. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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