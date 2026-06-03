Spray al peperoncino all' interno di un ipermercato a Legnago | coinvolte circa 40 persone

Notizia in breve

Circa 40 persone sono state coinvolte in un episodio di intossicazione da spray al peperoncino avvenuto mercoledì pomeriggio in un ipermercato a Legnago. L'incidente si è verificato all’interno del punto vendita di via degli Alpini, dove alcune persone hanno accusato problemi respiratori e irritazioni agli occhi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza ai presenti. Non sono stati segnalati feriti gravi.