Spray al peperoncino all' interno di un ipermercato a Legnago | coinvolte circa 40 persone
Circa 40 persone sono state coinvolte in un episodio di intossicazione da spray al peperoncino avvenuto mercoledì pomeriggio in un ipermercato a Legnago. L'incidente si è verificato all’interno del punto vendita di via degli Alpini, dove alcune persone hanno accusato problemi respiratori e irritazioni agli occhi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza ai presenti. Non sono stati segnalati feriti gravi.
Una quarantina di persone sarebbero rimaste coinvolte in un episodio di intossicazione da spray al peperoncino avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 3 giugno all'interno dell'ipermercato Famila di Legnago, in via degli Alpini. Secondo quanto riferito dai soccorritori del Suem 118 giunti sul posto. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Spray al Peperoncino: il TEST che non ti dicono! (DI.VA vs Articoli da Difesa)
Notizie e thread social correlati
Spray al peperoncino in un liceo a Milano: evacuati circa cento studentiQuesta mattina, un liceo di Milano ha evacuato circa cento studenti a causa della diffusione di uno spray al peperoncino all’interno di uno dei...
Spray al peperoncino spruzzato all'interno dell'Ikea, evacuata temporaneamente la strutturaNel primo pomeriggio di oggi, i carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti presso il centro commerciale Ikea di Catania, dove era stato...
Temi più discussi: Spray al peperoncino a scuola, malore per una studentessa e una collaboratrice al Montale; Spray al peperoncino a scuola, ancora un episodio. La rabbia della preside: È un reato, non una bravata; Arezzo, spray al peperoncino a scuola: dieci intossicati lievi; Spray al peperoncino negli occhi mentre è alla guida: schianto fuori da Villa Barbieri.
Spray al peperoncino spruzzato da un uomo contro il mio gatto. Così 'difende' il suo cane. L'allarme al parco Bissuola x.com
Ragazzi a confronto sulle vicende avvenute nelle scuole nelle settimane scorse di uso improprio di spray al peperoncino. Possibile sia redatto un documento che esponga gli interventi richiesti dagli studenti all'ufficio scolastico regionale. facebook
Spray al peperoncino spruzzato da un uomo contro il mio gatto. Così 'difende' il suo cane. L'allarme al parco BissuolaMESTRE - Attenzione: al parco Albanese gira sempre un uomo in compagnia del suo cane che, non appena vede un gatto, gli spruzza contro lo spray al peperoncino. A ... ilgazzettino.it
Legge sulle armi in Germania/Austria riguardo al trasporto e all'introduzione di un'arma PTB reddit
Rapina nell'azienda agricola, aggrediscono gli operai con spray al peperoncino e tentano la fuga con 3 quintali di canapa: 5 persone arrestateVERONA - Tentano la rapina in un’azienda agricola, ma vengono scoperti e arrestati. È accaduto nel Legnaghese, a Verona, ... msn.com