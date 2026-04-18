Spray al peperoncino spruzzato all' interno dell' Ikea evacuata temporaneamente la struttura

Nel primo pomeriggio di oggi, i carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti presso il centro commerciale Ikea di Catania, dove era stato segnalato l’uso di spray al peperoncino. La struttura è stata evacuata temporaneamente per consentire gli accertamenti e la messa in sicurezza. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente, che ha coinvolto alcuni clienti e dipendenti presenti nel negozio al momento.

Nel primo pomeriggio di oggi, i carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania sono intervenuti al centro commerciale Ikea di Catania dove è stato segnalato l'uso improprio di spray urticante al peperoncino. Il gesto, pare non motivato da una reale esigenza di difesa, ha.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Spray al peperoncino spruzzato al liceo: studenti evacuati, sul posto la poliziaModena, 10 aprile 2026 – Ennesimo episodio con spray al peperoncino spruzzato all'interno di un istituto superiore della città. Paura nella notte all'Alcatraz: spruzzato spray al peperoncino, un ragazzo va in ospedaleAttimi di paura alla discoteca Alcatraz di Milano, in via Valtellina, nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 aprile. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Spray al peperoncino spruzzato al liceo: studenti evacuati, sul posto la polizia; Panico da Bershka, aggredisce due dipendenti con spray al peperoncino; Spray urticante spruzzato sul bus, panico e bruciori intensi tra i passeggeri - BresciaToday; Paura nella notte all'Alcatraz: spruzzato spray al peperoncino, un ragazzo va in ospedale. Sono una guardia giurata, spruzza spray al peperoncino e lo ruba a Villa Borghese: incastrato sui socialSi è presentato con un nome non suo e come una guardia giurata a Villa Borghese, ha apporfittato di trovarsi in una zona appartata e ha derubato un passante ... fanpage.it Paura nella notte all'Alcatraz: spruzzato spray al peperoncino, un ragazzo va in ospedaleIl panico è scattato intorno alle due di notte dopo una lite tra giovani: sul posto tre ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri ... milanotoday.it Spray al peperoncino, evacuata Ikea a Catania Malore... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook Villa Borghese, si finge guardia giurata e usa lo spray al peperoncino per rubare un Iphone ift.tt/wTZqsuG x.com