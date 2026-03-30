Spray al peperoncino in un liceo a Milano | evacuati circa cento studenti

Questa mattina, un liceo di Milano ha evacuato circa cento studenti a causa della diffusione di uno spray al peperoncino all’interno di uno dei padiglioni dell’istituto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno gestito la situazione e messo in sicurezza l’edificio. Nessuna persona è rimasta ferita gravemente.

Un liceo di Milano è stato evacuato nel corso della mattinata dopo la diffusione di una sostanza urticante all'interno di uno dei palazzi che compongono il complesso scolastico. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Spray al peperoncino spruzzato nel corridoio della scuola: evacuati gli studenti, due portati in ospedalePistoia, 23 gennaio 2026 – Due studenti sono stati portati in ospedale (in codice giallo) per intossicazione dovuta a spray al peperoncino. Spray al peperoncino in un liceo di Milano: evacuata la scuolaEvacuato, in tarda mattinata, il Liceo Cardano di via Natta a Milano (zona Lampugnano). Aggiornamenti e notizie su Spray al peperoncino in un liceo a... Temi più discussi: Spray al peperoncino in una scuola di Milano: studenti intossicati. Arrivano i nuclei speciali dei pompieri; Spray al peperoncino in un istituto scolastico di Milano: 4 studenti intossicati; Riva del Garda, spray al peperoncino in stazione, aria irrespirabile: vigili del fuoco in azione; Montanaso: manganello e spray al peperoncino: la polizia locale dell’Unione si addestra. Milano, spray al peperoncino al liceo Cardano. Evacuate tre classi: è la quarta volta da settembreCinque studenti sono stati visitati sul posto, nessuno è andato in ospedale. I vigili del fuoco hanno isolato il piano dove si trovano le tre sezioni, gli studenti sono stati radunati in aula magna ... milano.corriere.it Spray al peperoncino in un liceo di Milano: evacuata la scuolaÈ successo lunedì mattina. Ne dà notizia il Comando provinciale dei vigili del fuoco. Qualcuno segnalato la presenza di spray al peperoncino nell'aria, al momento non è chiaro in quale parte dell'isti ... milanotoday.it Think Green • Live Vegan • Love Animals. CALIDAD · Beautiful Life. Oggi a fine pranzo non ho resistito Panna e fragole! La panna spray Hoplà Idee Veg, trovata al Panorama, è 100% vegetale. A differenza di altre, apparentemente prive di derivati anima - facebook.com facebook