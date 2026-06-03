Sposarsi prima dei 30 anni torna di moda | da Dua Lipa a Brooklyn Beckam perché la Gen Z riscopre matrimonio figli e promesse d’amore
Nonostante il calo del 6% dei matrimoni, la Generazione Z riscopre il matrimonio e la voglia di figli, con un aumento di giovani che decidono di sposarsi prima dei 30 anni. Tra i più giovani, alcune celebrities hanno annunciato matrimoni e gravidanze, contribuendo a riaccendere l’interesse. La tendenza si nota anche tra le nuove coppie, che scelgono di mettere al primo posto promesse di amore e famiglia.
Potremmo parlare d’amore (cuoricini, cuoricini) e invece parliamo di numeri. Ci si sposa meno (un calo medio del 6%) ma le cose potrebbero cambiare. Paradossalmente, meno sacro e più festaiolo diventa il rito, più si dice con leggerezza “lo voglio”. Almeno per un po’. E, a guardare bene negli intricati rendiconti dell’Istat di fine 2025, se le buone intenzioni diventassero fatti, avremmo risolto in una generazione o due il problema della crescita zero (lasciamo il calcolo esatto agli attuari). Siamo decisamente in controtendenza. Il 74,5% dei giovanissimi pensa che da grande vivrà in coppia, con o senza matrimonio. E il report dell’Istat sugli undici-diciannovenni fa sperare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Rejected on a blind date, she gets a surprise proposal from a CEO and becomes his princess!
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