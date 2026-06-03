Sport in tv oggi mercoledì 3 giugno | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 3 giugno, sono in programma diverse dirette sportive in tv e streaming. Tra gli eventi ci sono partite di tennis e altri incontri ancora da definire. Gli appassionati potranno seguire le gare su canali nazionali e piattaforme online, con orari e programmi disponibili sul sito ufficiale delle emittenti. La programmazione prevede anche eventi live di vari sport, trasmessi in diverse fasce orarie.

Oggi, mercoledì 3 giugno, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con il Roland Garros, il volley con la Nations League femminile, il calcio con l’amichevole Lussemburgo-Italia, il ciclismo con il Giro d’Italia femminile ed il Giro di Vallonia, il basket 3×3 con i Mondiali maschili e femminili, e tanto altro ancora. Allo Stade de Luxembourg si giocherà alle ore 20.45 l’ amichevole di calcio che opporrà i padroni di casa del Lussemburgo all’Italia: nella circostanza gli azzurri saranno guidati in panchina da Silvio Baldini, CT ad interim fino alla nomina del nuovo allenatore della Nazionale maggiore. Al Roland Garros... 🔗 Leggi su Oasport.it

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