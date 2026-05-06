Sport in tv oggi mercoledì 6 maggio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 6 maggio, il palinsesto sportivo propone numerosi eventi in televisione e streaming. Tra le principali manifestazioni, si svolgono gli Internazionali d’Italia di tennis sul sintetico di Roma, con diversi atleti italiani pronti a scendere in campo davanti al pubblico del Foro Italico. La giornata si presenta ricca di appuntamenti, offrendo agli appassionati diverse opportunità di seguire le competizioni sia in diretta televisiva che online.

Oggi mercoledì 6 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Grande spettacolo agli Internazionali d’Italia: si entra nel vivo del torneo di tennis sulla terra rossa di Roma, con tanti azzurri attesi dal proprio pubblico del Foro Italico. Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con la presentazione delle squadre che prenderanno parte al Giro d’Italia, il quale scatterà venerdì 8 maggio dalla Bulgaria, senza dimenticarsi della Vuelta di Spagna femminile. Perugia e Civitanova si affronteranno nella gara-3 della finale scudetto di volley maschile: i Block Devils conducono la serie per 2-0 e inseguono il successo che permetterebbe di festeggiare il tricolore.🔗 Leggi su Oasport.it

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