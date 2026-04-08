Sport in tv oggi mercoledì 8 aprile | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 8 aprile, si svolgono diversi eventi sportivi trasmessi in televisione e disponibili anche in streaming. Gli appassionati di tennis avranno a disposizione partite trasmesse sui canali dedicati e piattaforme online. Sono programmati anche incontri di altri sport, con orari e canali specifici indicati nel palinsesto del giorno. La programmazione copre varie discipline e orari, offrendo molte opzioni per seguire gli eventi dal proprio dispositivo.

Oggi mercoledì 8 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di tennis potranno divertirsi con il Masters 1000 di Montecarlo e il WTA 500 di Lienz: sulla terra rossa del Principato assisteremo al debutto di Lorenzo Musetti (atteso dal padrone di casa Valentin Vacherot), al secondo turno di Matteo Berrettini, che incrocerà il russo Daniil Medvedev e Flavio Cobolli (contro il qualificato belga Blockx). Gli amanti del grande ciclismo potranno divertirsi con lo Scheldreprijs (una delle corse più prestigiose per i velocisti) e con la terza tappa del Giro dei Paesi Baschi, tutto in avvicinamento alla Parigi-Roubaix in programma domenica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (mercoledì 8 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Leggi anche: Sport in tv oggi (mercoledì 4 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Leggi anche: Sport in tv oggi (mercoledì 4 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Temi più discussi: Sport in tv oggi (martedì 31 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sport in tv oggi (lunedì 30 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sport oggi in TV, la programmazione di domenica 29 marzo 2026: Errani-Paolini poi Sinner, che giornata; Dove vedere Sinner-Lehecka a Miami: lo sport in tv di domenica 29 marzo. Sport in tv oggi (mercoledì 8 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingOggi mercoledì 8 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di tennis potranno divertirsi con il Masters 1000 di Montecarlo e il WTA ... oasport.it Sport in tv oggi (martedì 7 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streamingOggi, martedì 7 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per ... oasport.it EASYCLASS. Nuovo arrivo Bmw X1 20d xDrive M-Sport Pro 11/2024 32156 km € 46000.00 - facebook.com facebook Torna la Champions: il programma delle partite di oggi su Sky Sport e in streaming su NOW #SkySport #UCL #SkyUCL x.com