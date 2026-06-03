Il torneo Kim e Liù, nato quasi vent'anni fa, si svolge con un formato che permette ai bambini di partecipare liberamente, senza restrizioni rigide. All’interno dell’evento, i piccoli possono praticare il taekwondo, giocare e trascorrere tempo con le famiglie. La manifestazione si distingue per l’approccio informale e inclusivo, che favorisce la partecipazione spontanea e il coinvolgimento diretto dei più giovani. È considerato un evento che rende unico il circuito del Grand Prix di taekwondo.

“Il Torneo Kim e Liù nasce quasi vent'anni fa ed è stato creato a dimensione di bambino, perché all’interno di esso i bambini possono agire come meglio credono: giocare, vivere con le proprie famiglie, praticare sport e in particolare il taekwondo. Aver inserito un torneo come questo all’interno del Grand Prix ha creato un evento unico al mondo. Negli stessi giorni, infatti, i bambini potranno vedere i propri idoli e l’aspetto più bello è che i campioni, nelle pause tra un incontro e l'altro da un giorno all'altro, vanno a vedere il torneo Kim e Liù perché si riconoscono in quelli che erano da bambini. Questa è l'immagine del torneo”. Sono... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Sport: Cito (Fita), Kim e Liù torneo che rende unico il Grand Prix

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