Taekwondo torneo Kim Liu | il Team Nuzzo conquista due medaglie d' argento

SAN DONACI - Si è svolto il 25 e 26 aprile, al Palaflorio di Bari, il trofeo Kim E Liù Sud dedicato alle categorie Beginners, Children e Kids, che ha visto la partecipazione di 700 piccoli atleti da tutta Italia. Anche il Team Nuzzo ha partecipato a questo importante evento con cinque piccoli.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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