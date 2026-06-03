Sport Buonfiglio | Grande attenzione Italia verso grandi eventi siamo protagonisti
L’Italia ha mostrato grande attenzione verso i grandi eventi, con Milano-Cortina a confermarlo. Durante l’evento, sono stati evidenziati i risultati raggiunti e le capacità organizzative del paese. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti e pubblico, sottolineando l’impegno delle strutture italiane. Nessun dettaglio su numeri o date specifiche è stato fornito. La partecipazione e l’organizzazione sono state al centro dell’attenzione, senza ulteriori approfondimenti.
(Adnkronos) – “L’Italia ha grande attenzione verso i grandi eventi. A Milano-Cortina abbiamo dato dimostrazione di quello che è capace di fare l'Italia. Grazie agli eventi che si stanno susseguendo stiamo percorrendo un cammino che ci rende protagonisti, nel vincere le medaglie e nell'essere organizzatori di eventi sportivi, rendendo l'Italia protagonista quotidianamente". Lo ha detto. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Olimpiadi, Buonfiglio: Italia protagonista in 9 discipline, siamo una potenza sportiva
Notizie e thread social correlati
Olimpiadi 2036, Buonfiglio: "Candidare l'Italia? Se c'è condivisione noi siamo pronti"Il presidente del Coni ha dichiarato che l’Italia è pronta a candidarsi per ospitare le Olimpiadi del 2036, a condizione che ci sia un sostegno...
“Lo sport in Italia oggi” con Luciano Buonfiglio, Presidente del CONIQuesta sera viene presentata una nuova puntata di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”, dedicata a “Lo sport in Italia oggi”.
Temi più discussi: Liguria pronta per il Trofeo Coni 2028: Genova candidata a ospitare migliaia di giovani atleti; Roma capitale mondiale dello skateboarding: tra Ostia e Colle Oppio parte la corsa verso Los Angeles 2028; Roma torna capitale del padel mondiale: al Foro Italico otto giorni di show; CONI - Buonfiglio: Italia protagonista nelle vittorie e nell'organizzare grandi eventi.
Buonfiglio 'Italia protagonista nelle vittorie e nell'organizzare grandi eventi'In questo momento l'Italia ha grande attenzione su di sé perché ospita tanti grandi eventi. A Roma c'è un susseguirsi di manifestazioni, senza più gli ostacoli burocratici di una volta. (ANSA) ... ansa.it
SFIDA TRA GIGANTI ALLA COPPA SELVA DI FASANO ? Per celebrare gli 80 anni della gara pugliese organizzata da Egnathia Corse anche il Presidente del CONI Buonfiglio ed il Vice Presidnete ACI Sport Bevilacqua. Fazzino batte Faggioli nelle prove uffic facebook
Buonfiglio: Risultati sport italiano non sono un miracolo, ma il frutto di un metodoIn pochi mesi abbiamo costruito delle cose impensabili e importantissime. Sono fiero di essere qui, significa che si sta prestando tanta attenzione ai valori dello sport e ai suoi risultati. Ma non ... sport.sky.it