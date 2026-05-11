Olimpiadi 2036 Buonfiglio | Candidare l' Italia? Se c' è condivisione noi siamo pronti

Il presidente del Coni ha dichiarato che l’Italia è pronta a candidarsi per ospitare le Olimpiadi del 2036, a condizione che ci sia un sostegno condiviso. Ha spiegato che l’obiettivo è presentare una candidatura se tutte le parti coinvolte sono d’accordo. Al momento, non ci sono ancora decisioni ufficiali o dettagli sui piani per la possibile organizzazione.

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Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio annuncia l’intenzione di voler portare le Olimpiadi del 2036 in Italia. Intenzione che per ora rimane un sogno ma su cui Buonfiglio scommette veramente: “Adesso sarebbe assurdo andare avanti, per ora è l’idea che deve servire da stimolo a tutti quelli che sono coinvolti e interessati e solamente se c’è piena condivisione, e allora ci si può sedere intorno ad un tavolo perché un conto è pensare di candidarsi e un conto è pensare a vincere”. I giornalisti ricordano però al presidente la brutta esperienza della precedente candidatura, poi ritirata, di Roma quando al Comune c’era la sindaca Raggi: “Quando feci la maturità ci fu un tema, ‘storia magistra vita’, quindi se la storia è maestra di vita, devi cercare di non ripetere gli errori “.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Olimpiadi 2036, Buonfiglio: "Candidare l'Italia? Se c'è condivisione noi siamo pronti" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Roma, Gualtieri: pronti a candidarci per le Olimpiadi 2036 o 2040 Leggi anche: Olimpiadi 2036, Attilio Fontana: “Nessun derby con Roma. Ma vinceremo noi”