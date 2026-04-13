Questa sera viene presentata una nuova puntata di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”, dedicata a “Lo sport in Italia oggi”. Il giornalista Lorenzo Dallari intervista Luciano Buonfiglio, presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per discutere della situazione attuale del settore sportivo nel paese. La trasmissione viene trasmessa in diretta e può essere seguita tramite il link fornito.

Nuovo appuntamento della nuova stagione di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”. Il tema della puntata sarà “Lo sport in Italia oggi ”, affrontato dal giornalista Lorenzo Dallari insieme a un ospite d’eccezione: Giorgio Lamberti: “Ritiro a 24 anni perché avevo patologie. Gli allenamenti di Castagnetti erano innovativi” Giorgio Lamberti ha semplicemente scritto la storia del nuoto azzurro. Nel 1989 è stato il primo italiano a stabilire un. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.© 2013-2025. Proprietario: Federico Militello - Editore: CLESS Soc.🔗 Leggi su Oasport.it

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Lo sport in Italia oggi con Luciano Buonfiglio, Presidente del CONI

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Franco Galluzzo riceve la Stella di Bronzo al Merito Sportivo 2024 Con grande soddisfazione, Franco Galluzzo, presidente del Circolo Nautico il Corallo di Sciacca, ha annunciato oggi che Luciano Buonfiglio, presidente nazionale del Cono, gli ha conferito la - facebook.com facebook