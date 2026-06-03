L'assessore allo sport ha espresso soddisfazione per il ritorno del Grand Prix a Roma dopo tre anni. Ha sottolineato la capacità della federazione di combinare l'insegnamento dello sport con l'organizzazione di eventi di livello internazionale, in particolare nel taekwondo. La manifestazione rappresenta un esempio di come la città riesca a promuovere la pratica sportiva e a gestire eventi di rilevanza globale.

“Abbiamo visto una Federazione meravigliosa che sa unire l'avviamento alla pratica sportiva e la capacità di organizzare grandi eventi, che riescono a veicolare l'importanza dello sport a livello internazionale, in particolar modo il taekwondo. C’è una collaborazione molto forte, tanto che l'esibizione di taekwondo anticipa l'inizio del Capodanno di Roma al Circo Massimo. Siamo molto felici che questo appuntamento sia tornato a Roma dopo tre anni, perché migliaia di atleti, dai bambini ai grandi campioni olimpici, animeranno questo appuntamento che porterà molte persone a Roma”. Lo ha detto Alessandro Onorato, Assessore Grandi Eventi, Sport,... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Sport: ass. Onorato, felici che Grand Prix torni a Roma dopo 3 anni

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