L'insegnamento è descritto come un incontro tra esseri umani, non solo come trasmissione di conoscenze. Si evidenzia che un voto scolastico non può rappresentare integralmente il valore di una persona. Viene sottolineata l'importanza che l'insegnante assuma anche il ruolo di discente, imparando insieme agli studenti. Questi concetti mettono in discussione le modalità tradizionali di valutazione e il rapporto tra insegnanti e studenti.

Come può un voto scolastico non definire il valore di una persona?. Perché l'insegnante deve diventare un discente insieme ai propri studenti?. Quale legame esiste tra la lettura dei classici e la libertà individuale?. Come si trasforma un registro elettronico in un incontro tra esseri umani?.? In Breve Riferimenti letterari a Pirandello, Sartre e Simone de Beauvoir per definire libertà e comprensione.. Uso della letteratura come specchio per discutere la realtà in classe.. Distinzione tra valutazione della prestazione momentanea e valore essenziale della persona.. La scuola come strumento di cittadinanza attiva contro la manipolazione sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spitalieri: l’insegnamento è l’incontro tra esseri umani

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