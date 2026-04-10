Guerra mondiale a pezzi mafie e tratta degli esseri umani | seminario al Volta l' arcivescovo Lorefice tra i relatori

Lunedì 13 aprile alle 10.30 si terrà presso l’IISS Alessandro Volta di Palermo un seminario dedicato a temi come conflitti globali, attività mafiose e il traffico di esseri umani. L'evento, rivolto a insegnanti e dirigenti scolastici, si svolgerà nella sede di Passaggio dei Picciotti. Tra i relatori ci sarà anche un arcivescovo, che interverrà nel corso dell'incontro.

Lunedi 13 aprile alle ore 10.30, all’IISS Alessandro Volta di Palermo (Passaggio dei Picciotti, 1), si svolgerà il seminario di formazione per docenti e dirigenti scolastici dal titolo: “Guerra mondiale a pezzi, mafie e tratta degli esseri umani”. L’iniziativa è promossa dalla Rete per la cultura. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Al via “Punti di Vista – Dibattiti a Teatro”. Si inizia con Don Aldo Bonaiuto e la tratta degli esseri umaniScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) SIROLO – Prenderà il...

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Temi più discussi: Terza Guerra Mondiale a pezzi. L’appello del cardinale Lojudice: San Francesco è un modello per essere costruttori di pace; Antonio Maione. L'essenza della guerra; La terza guerra mondiale in arrivo e la battaglia dell’informazione: tra propaganda, censura e crisi della verità. Dal monito di Papa Francesco alla frattura globale dei media: chi racconta davvero il mondo? (Laura Tussi); Dai tubi sabotati agli alleati dell’Iran. La guerra globale non è più a pezzi.

Per la pace, contro la corsa riarmo: assemblea a BraLa Rete Cuneese per la Palestina sollecita la mobilitazione di persone e associazioni locali, che invita a radunarsi venerdì 10 aprile alle 18 a Bra, in La Rete Cuneese per la Palestina sollecita la m ... pressenza.com

Dalla guerra a pezzi alla speranza: una Pasqua che cambia il cuoreStiamo per celebrare la Santa Pasqua, la festa più grande per tutti noi cristiani. È l'occasione per una conversione non solo spirituale, ma anche negli stili di vita ... interris.it

Kirton in Lindsey Kirton a Lindsey fu usato durante la prima guerra mondiale dal 1916 al giugno 1919. Il campo d'aviazione fu usato dai distaccamenti dello Squadron No.33 dalla vicina Gainsborough fino a quando lo squadrone fu trasferito dal giugno 1918, - facebook.com facebook

C'è la Terza Guerra Mondiale scatenata da Israele, ma questo evento mi appare imperdibile. Non avere veramente un cazzo da fare. x.com