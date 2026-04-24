Nove persone sono state arrestate tra Bosnia ed Erzegovina e Croazia nell’ambito di un’operazione internazionale contro il traffico di esseri umani. L’indagine ha portato allo smantellamento di una rete criminale coinvolta in attività illegali di spostamento di migranti. Le autorità di diversi paesi hanno collaborato per coordinare gli interventi e raccogliere prove a sostegno dell’accusa. L’indagine continua per chiarire eventuali responsabilità di altri soggetti.

È di nove arresti tra Bosnia ed Erzegovina e Croazia il bilancio di una vasta operazione di polizia contro il traffico di esseri umani lungo la rotta balcanica. L’azione, condotta dalla Sipa (Agenzia statale di investigazione e protezione della Bosnia ed Erzegovina), è stata resa possibile grazie al supporto del progetto europeo Eu4fast, cui partecipa anche il Dipartimento della pubblica sicurezza italiano – Direzione centrale della Polizia criminale. Operazione internazionale contro il traffico di esseri umani Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto luogo tra Bosnia ed Erzegovina e Croazia, con il coinvolgimento diretto delle autorità locali e il sostegno di partner europei.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Traffico di esseri umani tra Bosnia ed Erzegovina e Croazia, 9 arresti: il ruolo dell'Italia

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