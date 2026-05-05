Per la prima volta dopo 32 anni di silenzio, dal carcere di Bollate, il capo della banda della Uno Bianca ha rilasciato un'intervista a Francesca Fagnani per il programma Belve Crime, in onda questa sera su Rai 2. Savi ha affermato che coloro che lo hanno coinvolto nelle vicende criminali lo hanno inizialmente aiutato prima di tradirlo. La conversazione si concentra sulle sue esperienze passate e sul percorso attraverso il sistema giudiziario.

Per la prima volta dopo 32 anni di silenzio, dal carcere di Bollate, il capo della banda della Uno Bianca Roberto Savi concede un faccia a faccia a Francesca Fagnani per Belve Crime, in onda questa sera su Rai 2. Un’intervista intensa e complessa, con rivelazioni che potrebbero riaprire anche i processi, come da tempo chiedono i familiari delle vittime, convinti che la verità giudiziaria accertata non coincida pienamente con quella storica. Tra i temi dell’intervista, la rilettura di uno dei fatti di sangue più controversi della storia della Uno Bianca: l’omicidio nell’armeria di via Volturno, a Bologna, il 2 maggio del 1991, in cui furono uccisi la titolare Licia Ansaloni e il suo collaboratore, l’ex carabiniere Pietro Capolungo.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Roberto Savi a Belve Crime: “Quelli che ci hanno fatto prendere, prima ci hanno aiutato”

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